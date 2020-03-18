تونس تحدد يوم الجمعة آخر موعد لرحلات الإجلاء للعالقين

تونس - (د ب أ)

أعلنت السلطات في تونس، اليوم الأربعاء، منح آخر أجل لرحلات الإجلاء من وإلى تونس، حتى بعد غد الجمعة قبل إيقافها نهائيًا.

وأغلقت تونس، حدودها بالكامل منذ الاثنين الماضي، فيما أبقت على رحلات جوية محدودة لإجلاء للعالقين من رعاياها غير المقيمين خارج البلاد والرعايا الأجانب داخل تونس.

وتقطعت السبل بالآلاف من السياح الأوروبيين الذي علقوا داخل تونس بسبب انحسار عدد الرحلات الجوية قبل تعليق جميعها من قبل الحكومة التونسية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في أوروبا.

كما وجه تونسيون علقوا في مهمات في الخارج نداءات إلى السلطات التونسية لإجلائهم إلى الوطن.

وأفادت وزارة النقل التونسية أنه جرى إجلاء حوالي 4900 مسافر إلى تونس و6000 مسافر إلى الخارج، منذ أول أمس الاثنين.