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البنتاجون يبحث الرد على أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية في العراق

10:57 م الأربعاء 18 مارس 2020
البنتاجون يبحث الرد على أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية في العراق

وزارة الدفاع الأمريكية

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الأربعاء، إنها لا تزال تبحث كيفية الرد على أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية، وذلك بعد أيام من إصابة ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية شمالي بغداد، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في إفادة صحفية "ما زلنا نبحث كيف سنرد على أي هجوم على القوات الأمريكية في أي مكان في العالم. نحتفظ بحق الدفاع عن أنفسنا".

وأصيب ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين يوم السبت في هجوم صاروخي مما زاد من المخاوف من تصعيد موجة الهجمات والهجمات المضادة.

البنتاجون العراق القوات الأمريكية بغداد

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