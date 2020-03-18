تونس تعلن شفاء أول مريض بفيروس كورونا

تونس - (د ب أ)

أعلن مستشفى فرحات حشاد بمدينة سوسة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، شفاء أول مريض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت رئيسة قسم الأمراض الجرثومية بالمستشفى الدكتورة آمال اللطيف، إن نتائج التحاليل المخبرية اليوم أكدت شفاء المريض نهائيا من الفيروس وهو يستعد للمغادرة.

والمريض الذي ينحدر من مدينة قفصة جنوب تونس هو من بين العائدين من إيطاليا يوم 27 فبراير الماضي وقد أثبتت التحاليل المخبرية يوم الثاني من الشهر الجاري اصابته بالفيروس.

وكتب وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة "تهاني للمريض الأول بالكورونا في تونس بمناسبة شفائه. الحمد لله والعاقبة للبقية".

وسجلت تونس حتى اليوم 29 إصابة مؤكدة بالفيروس أغلبها من الوافدين من الخارج وبعضها من الأوساط القريبة منهم بسبب العدوى.

وأغلقت تونس حدودها بالكامل وبدأت حظر تجوال ليلي اليوم الاربعاء ونشرت وحدات من قوات الجيش والأمن لتطبيق الحظر في مسعى لمنع تفشي الفيروس على نطاق واسع مثلما حدث في دول أوروبية قريبة.