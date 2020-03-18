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مقتل قيادي بالمعارضة السورية ونجاة آخر من الإختطاف بإدلب

09:18 م الأربعاء 18 مارس 2020
مقتل قيادي بالمعارضة السورية ونجاة آخر من الإختطاف بإدلب

المعارضة السورية

دمشق - (د ب أ)

قتل قيادي من المعارضة السورية في انفجار، فيما نجا آخر من محاولة أختطاف في مدينة إدلب شمال غربي البلاد اليوم الأربعاء.

وقال القائد العسكري في ما يسمى بالجيش السوري الحر المعارض العميد فاتح حسون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "قتل قائد لواء العباس في حركة أحرار الشام علاء العمر في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته في بلدة عين الباردة شرقي مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وأصيب شخص أخر بجروح كان معه في سيارته".

وأكد العميد حسون نجاة القيادي في الجيش الحر أن سهيل الحمود المعروف بلقب أبو التاو داخل مدينة إدلب، نجامن محاولة اختطاف بعد مشاركته بمظاهرة في الذكرى التاسعة لإندلاع الثورة السورية، في مدينة إدلب غير أنه قاوم مجموعة ملثمة لدى محاولة اختطافه ما اضطرهم لإطلاق الرصاص على قدمه".

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 35 حالة إصابة، بينهم تسعة أجانب.

المعارضة السورية انفجار إدلب الجيش السوري الحر

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