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النمسا تعلن إغلاق حدودها مع ألمانيا

08:15 م الأربعاء 18 مارس 2020
النمسا تعلن إغلاق حدودها مع ألمانيا

فيروس كورونا

فيينا (د ب أ)

أكدت وزارة الداخلية في النمسا اليوم الأربعاء اعتزامها إغلاق حدود البلاد مع ألمانيا اعتبارا من منتصف الليلة (ليلة الأربعاء-الخميس) وذلك في إطار مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت متحدثة باسم الوزارة لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه) إن من المنتظر إغلاق المعابر الحدودية الصغيرة، مضيفة أنه يتوقع أن تقوم السلطات النمساوية بتفعيل الإجراء نفسه على الحدود مع إيطاليا وسويسرا وإمارة ليشتنشتاين.

تجدر الإشارة إلى أن النمسا تفرض بالفعل رقابة على جزء كبير من حدودها.

وكان الموقف شهد توترا على نحو خاص اليوم على الحدود مع المجر، حيث تجمع العديد من القادمين من رومانيا وبلغاريا وصربيا وأوكرانيا انتظارا لدخول الأراضي النمساوية.

وتكون طابور من المنتظرين بلغ طوله أكثر من 50 كيلومترا أمام معبر نيكلسدورف الحدودي، حتى فتحت المجر حدودها مع النمسا قرب ظهر اليوم، ليتمكن البلغاريون والرومان والصرب من عبور الأراضي المجرية للوصول إلى بلادهم.

فيروس كورونا ألمانيا النمسا

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