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السعودية: تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بكورونا

08:11 م الأربعاء 18 مارس 2020
السعودية: تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بكورونا

من داخل احدى المطارات في السعودية

الرياض (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).

وجاء في بيان للوزارة، إن العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو (45) حالة قادمة قبل يومين، من كل من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم عزل تلك الحالات مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.

وأضافت وزارة الصحة أن هناك (11) حالة إصابة لمخالطين لحالات سابقة، وأن (11) حالة تحت التقصي.

وأوضحت الوزارة أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى (238) حالة، تعافى منها 6 حالات.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 170 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

السعودية وزارة الصحة السعودية فيروس كورونا كوفيد 19

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