أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

طالبان تتعهد بسلامة وكالات المساعدات في مكافحة كورونا

08:06 م الأربعاء 18 مارس 2020
طالبان تتعهد بسلامة وكالات المساعدات في مكافحة كورونا

حركه طالبان - ارشيفية

كابول (د ب أ)

تعهدت حركة طالبان اليوم الأربعاء بممر آمن لعاملي الرعاية الصحية الذين يأتون إلى أفغانستان للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتدعو الحركة المتمردة وكالات الإغاثة والصحة الدولية إلى تقديم الدواء والمساعدة وغيرها من المعدات المطلوبة للمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وتقول طالبان إن الفيروس هو بلاء من الله جراء آثام البشر. وطلبت من الشعب الصلاة وتلاوة القرآن والتصدق بالمال واتباع كل الاحتياطات التي تحدثت عنها وكالات الصحة.

في عام 2019، فرضت طالبان حظرا على اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، بزعم أن المنظمتين تجريان أنشطة "مريبة". وألغت الحركة فيما بعد الحظر.

ودعا مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان، رولاند كوبيا، أمس الثلاثاء إلى وقف كامل لإطلاق النار في ضوء التهديد المتزايد للفيروس.

وقال كوبيا في رسالة واضحة إلى طالبان: "للجميع الحق في تلقي المساعدة ضد فيروس كورونا. وللحصول على أفضل مساعدة يجب أن تكون الإجراءات الأولية: وقف كامل لإطلاق النار ووقف فرض ضرائب على المساعدات الإنسانية وضمان دخول كامل وأمن وتنسيق وتعاون مع الحكومة".

وفي معرض الترحيب بالبيان، دعا وحيد عمر وهو أحد المساعدين البارزين للرئيس أشرف غني، المسلحين إلى وقف الهجمات والسماح للعاملين في القطاع الصحي بالوصول إلى المناطق الأولى بالرعاية.

وقال عمر في تغريدة اليوم الأربعاء: "هناك تقارير بأن طالبان تسبب مشاكل لأجهزة الصحة في بعض مناطق أفغانستان.. يجب إيقافها على الفور".

وأكدت البلاد 22 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وكلها في قادمة من إيران المجاورة. ويعبر الآلاف من الأفغان الحدود بين الدولتين يوميا ما يجعلها منطقة القلق الرئيسية في أزمة الصحة.

حركة طالبان فيروس كورونا كوفيد-19 وكالات الإغاثة والصحة الدولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة الصحة العالمية الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

تونس تعتزم اللجوء للقطاع الخاص حال تزايد أعداد المصابين بكورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المتحدث العسكري ينفي انتشار الجيش لتطبيق حظر التجوال (بيان رسمي)