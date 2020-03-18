عدد قياسي لدولة واحدة.. إيطاليا تسجل 475 وفاة بكورونا اليوم

وكالات

سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، 475 حالة وفاة، في يوم واحد، ما يُعد عددًا قياسيًا بالنسبة لأعداد الوفاة في دولة واحدة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

أظهرت البيانات المجمعة لعدد مصابي فيروس كورونا، حول العالم تخطى المئتي ألف حالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 204 ألف حالة حتى الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات بلغ 8250 ألفا، واقترب عدد المتعافين من 83 ألفا.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة.