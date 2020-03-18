الخارجية: رحلة استثنائية لنقل المصريين العالقين بالكويت

القاهرة (مصراوي)

قال السفير طارق القوني، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، أن البعثة الدبلوماسية نجحت في تسيير رحلة استثنائية ظهر الأربعاء، من الكويت إلى القاهرة، على متنها نحو ٣٠٠ شخص من أبناء الجالية العالقين الذين انتهت تأشيرة دخولهم للكويت سواء بغرض الزيارة أو السياحة، أو ممن صدر لهم إلغاء إقامة نهائي، فضلاً عن عدد من الحالات الإنسانية والحرجة.

وأكد القوني أن الرحلة جاءت في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، واستجابتها السريعة لحل المشكلات والصعوبات التي تواجه المواطنين خارج مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأشار إلى أنه تم الترتيب للرحلة في وقت قياسي بعدما تم الإعلان عنها مساء أول أمس الاثنين، وهو ما تزامن مع تشكيل خلية عمل دائمة بالبعثة لتلقي طلبات السفر بالإضافة إلى التنسيق المُستمر مع كل من الناقل الوطني "مصر للطيران" والسلطات الكويتية من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال الطائرة ومغادرتها.

ونوه السفير المصري إلى أن البعثة لا تزال تتلقى طلبات الراغبين بالسفر إلى مصر، مُشيرًا إلى استمرار الاتصالات مع القاهرة لترتيب رحلات استثنائية أخرى لتمكين المصريين العالقين بالكويت من العودة إلى مصر.

وحرص القوني على توجيه الشكر إلى السلطات الكويتية على تعاونها المُقدر مع البعثة الدبلوماسية ومنح كافة التسهيلات اللازمة لتسيير هذه الرحلة الاستثنائية، مُعربًا عن ثقته في استمرار هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة.