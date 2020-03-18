الجزائر تخضع المئات من مواطنيها العائدين من إسبانيا وفرنسا ومصر للحجر الصحي

الجزائر - (د ب أ):

قالت مجموعة السياحة والفندقة والحمامات المعدنية المملوكة للدولة في الجزائر، إنها ستخصص 4 فنادق لإخضاع المواطنين العائدين من إسبانيا وفرنسا ومصر للحجر الصحي، ضمن إجراءات الحكومة لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد.

وأوضحت المجموعة في صفحتها على الفيسبوك أن الأمر يتعلق بفندق الأندلسيات بولاية وهران غربي الجزائر، وفندقي الرياض ومازافران بالجزائر العاصمة، وفندق متاريس بولاية تيبازة.

وأوضحت تقارير إعلامية أن المئات من المسافرين، بينهم 180 سيتم اجلائهم من القاهرة مساء اليوم الأربعاء، سيخضعون للحجر الصحي بهذه الأماكن لمدة 14 يوما.

كانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء ، عن تسجيل حالة وفاة جديدة ضمن 12 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 6 من إجمالي 72 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن الوفاة الجديدة تخص كهل يبلغ من العمر 62 سنة ينحدر من ولاية البليدة التي سجل بها أكبر عدد من الوفيات والمصابين.

كما أشارت أن الإصابات الجديدة تتوزع على ولايات الجزائر العاصمة ( 4)، والبليدة ( 4)، وبجاية ( 1)، وسكيكدة ( 1)، وتيزي وزو ( 1)، والمدية ( 1).