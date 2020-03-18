كوريا الجنوبية توسع نطاق تحذير السفر لتشمل جميع الدول

سول - أ ش أ

أصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، تحذير سفر لجميع الدول التي لم تشملها التحذيرات السابقة، بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة - وفق ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أنه في ظل هذه الخطوة غير المسبوقة، فإنها تنصح جميع الكوريين الجنوبيين عند زيارة أي دولة أجنبية، مضيفة أن تحذير السفر من المستوى الأول سيكون فعالا اعتبارًا من الغد الخميس.

وتابعت "ننصح جميع من يخططون للسفر إلى الخارج أن يدرسوا بعناية الحاجة إلى إعادة جدولة رحلاتهم عن طريق التحقق من قيود السفر التي تفرضها كل دولة ومنطقة بسبب تفشي وباء كوفيد-19.. ونوصي المقيمين في الخارج بالانتباه بصورة خاصة لسلامتهم والتأكد من عدم التعرض لعدوى الفيروس".

وكان مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، قد سجل في وقت سابق اليوم، 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في غضون الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8413 حالة حتى فجر اليوم.

يشار إلى أن الخارجية الكورية كانت قد أصدرت تحذيرات سفر من المستوى الثاني إلى 36 دولة، معظمها في أوروبا، التي تضررت من فيروس كورونا.