الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء

عدن - أ ش أ

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مواقع مهمة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع (التباب والسود - المخابي - الخرابة) بمنطقة اليسبل وتواصل تقدمها في الأنحاء وسط انهيارات في صفوف المليشيا الحوثية التي تلوذ بالفرار.