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سنغافورة تقرر إخضاع الوافدين لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما

05:01 م الأربعاء 18 مارس 2020
سنغافورة تقرر إخضاع الوافدين لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما

فيروس كورونا

سنغافورة - أ ش أ

أعلنت حكومة سنغافورة اليوم الأربعاء إخضاع جميع المسافرين الذين يصلون البلاد لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما؛ وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه سيتم إصدار إشعارات البقاء في المنزل لجميع المسافرين الوافدين والتي تطالبهم بالبقاء في أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما بعد دخول سنغافورة وتقديم ما يحدد ويثبت أماكن إقامتهم خلال تلك الفترة.

كما أفادت الوزارة أنه سيستمر حظر دخول القادمين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ونصحت جميع مواطني البلاد بتأجيل السفر إلى الخارج فوريا لتقليل احتمالات جلب الفيروس إلى داخل البلاد.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في سنغافورة وصلت إلى 152 حالة.

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