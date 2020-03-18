إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة وكندا بسبب "كورونا"

واشنطن - أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إغلاق حدود بلاده مع كندا أمام حركة السفر غير الضروري، وذلك على خلفية تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال ترامب - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إنه تم التوصل إلى القرار بالتوافق مع الجانب الكندي، وإنه سيتم إغلاق الحدود الشمالية لبلاده بشكل مؤقت، وذلك دون تأثير على حركة التجارة.

وأضاف ترامب أنه سيتم إعلان المزيد من التفاصيل المتعلقة بالقرار في وقت لاحق.