ألمانيا ترفض دخول القادمين من خارج الاتحاد الأوربي إليها بسبب كورونا

برلين - أ ش أ

اتخذت ألمانيا عددا من الإجراءات المشددة في إطار منع انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد ، منها رفض دخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي مما اضطر الآلاف إلى العودة مرة ثانية عبر مطار فرانكفورت أكبر المطارات الألمانية.

وأفاد موقع قناة (إيه آر ديه) الألماني بأن الشرطة الألمانية تقوم بفحص القادمين إلى مطار فرانكفورت ومنع القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي من الدخول..قائلا: "إذا لم تكن مواطنًا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي فلن يُسمح لك بدخول هذه الدول في غضون الثلاثين يومًا القادمة طبقا لقرارالحكومة الفيدرالية بتنفيذ هذا النظام الجديد على الفور".

وعلى صعيد متصل .. قال رضا أحماري المتحدث باسم الشرطة الاتحادية لمجلة (إيه آر دي) الألمانية :إن حوالي 5000 شخص ينتظرون منذ الساعة الثامنة صباحا ويتعين علينا فحصهم جميعا"..مضيفا: "يتعين على أولئك الذين ليسوا من مواطني الاتحاد الأوروبي أن يعودوا".

وفي نفس الإطار..خصصت الحكومة الألمانية 50 مليون يورو لإعادة ما يقرب من 100 ألف ألماني عالق كان قد خرج من ألمانيا الفترة الماضية للسياحة أو غير ذلك.

وطبقا لتقارير إعلامية ، كلفت الحكومه الألمانية شركتي (كوندور ولوفتهانزا) لإعادة الألمان العالقين معظمهم في المغرب وجمهورية الدومينكان وجزر المالديف وتركيا وغيرها من الدول.