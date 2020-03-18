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الصين ترسل مساعدات طبية للفلبين لدعم جهود مكافحة "كورونا"

03:59 م الأربعاء 18 مارس 2020
الصين ترسل مساعدات طبية للفلبين لدعم جهود مكافحة "كورونا"

أرشيفية

مانيلا - أ ش أ
أعلن وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين جونيور، اليوم الأربعاء، أن الصين سترسل مساعدات طبية لدعم بلاده في حربها ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وأضاف - عقب مباحثات أجراها مع نظيره الصيني وانج بي - أن (بكين) سترسل مائة ألف أداة اختبار لكشف الفيروس، وعشرة آلاف قناع طبي، وعشرة آلاف رداء وقاية، ومائة ألف قناع جراحي.
وأعلنت السفارة الصينية في الفلبين أنه يجرى التنسيق عن قرب لضمان الإرسال السريع للمعدات والإسهام الفعال في جهود حكومة الفلبين لمحاربة فيروس "كورونا".

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فيروس كورونا مانيلا الصين الفلبين

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