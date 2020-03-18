سلطنة عمان تعلق النقل العام للحافلات للحد من انتشار كورونا

مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزارة النقل العمانية تعليق حركة النقل العام للحافلات بداية من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، على حسابها على موقع تويتر، أنه تقرر إيقاف حركة جميع مسارات النقل العالم للحافلات داخل المدن وبين المدن.

ووفقا لوزارة الصحة فإن عدد حالات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 33 بعد تسجيل تسع حالات إصابة جديدة.