القبض على تشكيل عصابي بحوزته مليون صاروخ العاب نارية في القاهرة

كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص في الإتجار بالألعاب النارية.

تمكن الرواد سعد محمد وطارق مدحت ومحمد مصطفى، ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عامل سبق اتهامه في قضية ضرب وإحداث عاهة، وسائق، وعاطل مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم سيارة قيادة السائق، محمل عليها كمية من الألعاب النارية عبارة عن "جهاز إطلاق شماريخ عن بعد بواسطة ريموت كنترول، (90) جهاز ليزر، (8000) صاروخ "أنواع مختلفة، (1680) شمروخ " أنواع مختلفة"، (55) عبوة إطلاق متعدد، (100) علبة خشبية لشماريخ دخان ألوان، (15550) دفتر، وذلك حال قيامهم بنقل المضبوطات من السيارة إلى شقة كائنة بعقار بدائرة القسم خاصة بالعامل "مستأجرة".

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، والعقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترف العامل بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالاشتراك، مع آخر مقيم بدائرة القسم، وعقب علمه بضبط الأخير بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) للترويج لبيع الألعاب النارية، قام بنقل المضبوطات من المخزن الخاص بهما الكائن بشقة بعقار بدائرة القسم إلى الشقة محل الضبط خشية ضبطها، وبمواجهة المتهمين الآخرين نفيا علمهما بالواقعة وأقرا بأنهما حضرا لرغبة العامل في نقل المضبوطات .

وبتطوير مناقشته اعترف بتحصله على المضبوطات، من موظف - مقيم بالغربية، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأخير أيدها، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كمية من الألعاب النارية داخل مخزن خاص به كائن بذات منطقة سكنه على النحو التالي " ( 1.450.940 مليون ) صاروخ مختلفة الأحجام والأنواع، (1242 ) شمروخ" مختلفة الأحجام والأنواع ،(17900 ) ألعاب نارية، (19200 ) طلقة مسدس أطفال، ( 3 ) جهاز ليزر أفراح، (4) جهاز FIRE SHOW.

وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأضاف بتحصله على المضبوطات من مالك شركة للتجارة كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، جاري ضبطه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد أحمد حمدي، نائب مأمور قسم الساحل، والنقيب مايكل مجدي، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.