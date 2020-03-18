فرنسا: آثار الحجر الصحي الشامل في فرنسا سيقاس من 10 إلى 12 يوما

باريس - أ ش أ

قدر وزير الصحة في فرنسا "أوليفييه فيران" أن آثار الحجر الصحي الشامل في البلاد والذي بدأ منذ ظهر أمس الثلاثاء، في فرنسا والذي من شأنه وقف انتشار فيروس كورونا المستجد سيتم قياسه من 10 إلى 12 يوما، حيث يتوقع انخفاض عدد المرضى خلال هذه الفترة.

وقال "فيران" – حسمبا ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم الأربعاء - إنه لا يمكنه القول بأن البلاد ستنتهي من الوباء خلال 12 يوما.. مؤكدا أنه يوجد حتى الآن 2000 مكان مجاني للإنعاش في المستشفيات الفرنسية.

وأضاف وزير الصحة الفرنسي أيضا أنه وقع على نموذج طلب "نافذ على الفور" لشراء أكثر من 1000 جهاز تنفس إضافي لتحويل الأسرة إلى أسرة إنعاش.

وكان زير الداخلية الفرنسي "كريستوف كاستنر" قد أعلن أن فرنسا ستنشر 100 ألف شرطي لتطبيق إجراءات الإغلاق التي أمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشي فيروس كورونا وأن مخالفي الإجراءات سيواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو.