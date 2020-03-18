ماليزيا: ارتفاع عدد إصابات "كورونا " إلى 790 حالة

كوالالمبور - أ ش أ

أعلنت الحكومة الماليزية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد "كوفيد-19"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالوباء في البلاد إلى 790 حالة.

وأكدت وزارة الصحة الماليزية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن ثمانين حالة من هذه الإصابات الجديدة، ونحو ثلث إجمالي حالات الإصابة "المؤكدة" في البلاد مرتبطة بتجمع إسلامي أقيم في 27 فبراير الماضي في مسجد قرب العاصمة (كوالالمبور) بمشاركة نحو 16 ألف شخص من مختلف دول المنطقة.

وأضافت أنه تم تسجيل 50 إصابة مرتبطة بهذه الفعالية في بروناي المجاورة، بالإضافة إلى تأكيد سلطات كمبوديا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام إصابة مواطنين لها.

وعلى الرغم من خطر الفيروس المستجد، أقامت "جماعة التبليغ" التي نظمت الفعالية المذكورة في ماليزيا ، تجمعا جديدا مماثلا اليوم قرب مدينة "مكسّر" الإندونيسية يشارك فيه أكثر من ثمانية آلاف شخص من مختلف الدول، حسب منظمي الفعالية.

يشار إلى إندونيسيا سجلت حتى الآن 19 حالة وفاة و227 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.