المؤسسات الأمنية في إسرائيل تستعد لخيار الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تل أبيب - (د ب أ):

وجه وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان المؤسسات الأمنية للاستعداد لخيار الإغلاق الكامل، وذلك في ظل تزايد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عنه القول اليوم الأربعاء إن "الإغلاق الكامل في إسرائيل لا مفر منه بالنظر لوضع فيروس كورونا"، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات المسجلة إلى 427 حالة، بزيادة 90 حالة عن آخر تحديث للأعداد.

وأضافت الصحيفة أن أردان أعطى توجيهات للشرطة والمؤسسات الأمنية الأخرى للاستعداد لقرار الإغلاق الكامل، وذلك في اتصال هاتفي مع قادة أجهزة الأمن الداخلي مساء أمس.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية أمس تطبيق تكنولوجيا رقمية لرصد المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأنه سيتم فرض عزل على هؤلاء المخالطين، محذرا من أن هذا لن يكون خيارا وإنما إجباريا.