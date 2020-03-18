شرطة باريس تشدد من إجراءات الاغلاق لاحتواء كورونا

باريس - (د ب أ):

شددت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس من قيودها لتطبيق الاغلاق بالمدينة اليوم الأربعاء، حيث يعمل الجيش على تقديم المساعدة للمستشفيات في شرق البلاد.

وقالت شرطة باريس إنه تم إجراء 10 آلاف فحص حتى صباح اليوم الأربعاء، كما تم تغريم 518 شخصا لعدم احترام القواعد.

وعملت قوات الشرطة بالقرب من برج إيفل على فحص التصاريح الموقعة التي تفيد بأن الأشخاص المتواجدين في الشوارع خرجوا من منازلهم لأسباب معينة مثل العمل وشراء الاحتياجات الأساسية.

وشهدت الشوارع في جنوب باريس هدوءا، حيث شوهدت حفنة من المارة .

وفي ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا إلى 7740 و 175 على التوالي في أنحاء فرنسا حتى أمس الثلاثاء، رفعت الحكومة من قيمة غرامة خرق قواعد الاغلاق من 38 إلى 135 يورو.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران لتلفزيون ال سي أي إنه يأمل أن تؤدي هذه الإجراءات لانخفاض ملحوظة في معدل الاصابات خلال " ثمانية أو عشر أو اثنا عشر يوما".