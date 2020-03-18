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ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم "لمناقشة أخبار مهمة من إدارة الغذاء والدواء"

01:39 م الأربعاء 18 مارس 2020
ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم "لمناقشة أخبار مهمة من إدارة الغذاء والدواء"

ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء "لمناقشة أخبار مهمة من إدارة الغذاء والدواء تتعلق بـ/الفيروس الصيني/"، في إشارة لفيروس كورونا.

وكتب في تغريدة أخرى "سأحمي بصورة كاملة رعايتكم الصحية وأمنكم الاجتماعي".

وأضاف :"بالنسبة للأشخاص العاطلينحاليا عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية، على سبيل المثال إغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، الأموال ستأتي إليكم قريبا. حملتنا على /الفيروس الصيني/ ليست خطأكم! سنكون أقوى من أي وقت مضى!".

ترامب واشنطن إدارة الغذاء والدواء فيروس كورونا

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