وكالات:

أكد مسؤول صيني، أن عقار "فافيبيرافير" الياباني أظهر فعالية سريرية جيدة ضد المرض الناجم عن كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددًا على ضرورة استخدامه ضمن خطة العلاج في أقرب فرصة.

كملت الصين البحث السريري لـ "فافيبيرافير"، وهو دواء مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وفقا لما نقلته وكالة "شينخوا" عن المسؤول الصيني.

وقال تشانج شين مين، مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في مؤتمر صحفي، إن فافيبيرافير الذي يعد دواء للأنفلونزا وتمت الموافقة عليه للاستخدام السريري في اليابان عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية.

وأضاف تشانج أن فافيبيرافير تمت التوصية به لفرق العلاج الطبي ويجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لكوفيد-19 في أسرع وقت ممكن.