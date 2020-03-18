للمرة الأولى.. "طوارئ للأمن البيولوجي"في أستراليا لمواجهة كورونا

كانبرا-(د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، "حالة طوارئ تتعلق بالأمن البيولوجي البشري" لأول مرة على الإطلاق في البلاد، كما رفع مستوى إرشادات السفر للأستراليين إلى الرابع، وهو أعلى مستوى، وأبلغ المواطنين بعدم السفر إلى الخارج.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي في كانبرا" الحياة مستمرة في التغير، حيث أنه يتعين علينا التعامل مع فيروس كورونا، هذا حدث من النوعية التي تحدث كل 100 عام".

وأضاف" لقد رفعنا مستوى الحظر من السفر للأستراليين للمستوى الرابع لجميع دول العالم. هذه أول مرة يحدث فيها ذلك في تاريخ استراليا" موضحا" هذا حظر غير محدد المدة".

وأوضح" أكبر المخاطر التي نواجهها وأكبر حالات الإصابة التي سجلناها، لمواطنين عادوا من الخارج".

ولم يتضح ما إذا كان سوف يكون هناك أي عواقب قانونية لمن يغادر البلاد .

كما أعلن موريسون عن حظر التجمعات غير الضرورية التي تضم 100 شخص أو أكثر، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا الحظر بعد حظر الفعاليات الخارجية التي تضم أكثر من 500 شخص.

وقال موريسون إن المدارس سوف تستمر في العمل، مضيفا أنه تم فرض قيود على زيارة منشآت رعاية كبار السن، مع المنع التام لزيارة المرضي أو الأشخاص العائدين من الخارج.

وقد سجلت استراليا ما لايقل عن 533 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وكانت إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز قد أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل / 86 عاما/، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 6 حالات.

وطالب موريسون المواطنون بعدم تخزين المواد الغذائية، في الوقت الذي تواجه فيه المتاجر الاسترالية " تكالب على الشراء".

وقال" إنه أمر غير منطقي ولا يساعد وأحد أكثر الأمور التي تصيبني بخيبة الأمل بشأن السلوك الاسترالي في التعامل مع الأزمة".