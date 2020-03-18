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فيروس كورونا: شوارع مهمة ومعالم بارزة "مهجورة" بسبب الوباء

11:02 ص الأربعاء 18 مارس 2020
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عواصم عالمية- (بي بي سي):

أدى تفشي فيروس كورونا إلى ابتعاد الناس عن الكثير من الشوارع والمساحات العامة حول العالم، سواء بموجب مرسوم حكومي أو عبر قرارات شخصية.

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فيروس كورونا وباء كورونا شوارع مهجورة

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