فيروس كورونا: شوارع مهمة ومعالم بارزة "مهجورة" بسبب الوباء

عواصم عالمية- (بي بي سي):

أدى تفشي فيروس كورونا إلى ابتعاد الناس عن الكثير من الشوارع والمساحات العامة حول العالم، سواء بموجب مرسوم حكومي أو عبر قرارات شخصية.