فيروس كورونا: شوارع مهمة ومعالم بارزة "مهجورة" بسبب الوباء
11:02 ص الأربعاء 18 مارس 2020
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عواصم عالمية- (بي بي سي):
أدى تفشي فيروس كورونا إلى ابتعاد الناس عن الكثير من الشوارع والمساحات العامة حول العالم، سواء بموجب مرسوم حكومي أو عبر قرارات شخصية.
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