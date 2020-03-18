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الكويت: 12 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 142

10:51 ص الأربعاء 18 مارس 2020
الكويت: 12 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 142

فيروس كورونا في الكويت

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 142 حالة بعد تأكيد 12 إصابة جديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي أن عدد الحالات في العناية المركزة بسبب كورونا هو أربع حالات، منهم حالة واحدة خطرة.

وأوضح السند أن 8 حالات من الـ 12 حالة الجديدة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، منهم 6 كويتيين ومواطن إسباني وآخر أمريكي، وهناك حالتان لمواطنين كويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا، وحالة لمواطن كويتي تحت التقصي الوبائي.

فيروس كورونا الكويت وزارة الصحة الكويتية

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