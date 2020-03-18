أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من (كورونا) إلى 12 حالة

09:05 ص الأربعاء 18 مارس 2020
وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من (كورونا) إلى 12 حالة

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

الكويت - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس، وهم كويتيون (مواطنتان ومواطن).

وأشار إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين ب(كورونا)، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

هذا المحتوى من

باسل الصباح وزير الصحة الكويتي الكويت فيروس كورونا

الخبر التالى:

إيران تتلقى مساعدات من تركيا والصين لدعمها في مكافحة كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين رسميا