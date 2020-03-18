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البيت الأبيض يصدر توجيهات بالحد من التعاملات وجها لوجه في العمل

07:40 ص الأربعاء 18 مارس 2020
البيت الأبيض يصدر توجيهات بالحد من التعاملات وجها لوجه في العمل

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ):

أصدر البيت الأبيض توجيهات للهيئات الاتحادية بالحد من تعاملات العمل التي تتم "وجها لوجه"، وتنفيذ العمل غير المهم من المنزل أو التوقف عن فعل ذلك، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا.

وأصدر مكتب الإدارة والميزانية مذكرة ، ليل الثلاثاء، لجميع الوكالات الحكومية بضبط عملياتها على الفور ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في المذكرة: "يجب على الحكومة إدارة جميع مواردنا بعناية بطريقة تتماشى مع النتيجة المرجوة من إبطاء انتقال (فيروس) كوفيد – 19".

البيت الأبيض الهيئات الاتحادية فيروس كورونا

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