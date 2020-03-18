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الصين تسجل 11وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

06:41 ص الأربعاء 18 مارس 2020
الصين تسجل 11وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

أعلنت الصين تسجيل 11حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعهم من مقاطعة هوبي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3237 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الأربعاء أنه تم أيضا تسجيل 17 إصابة خلال يوم أمس ، لتصل حصيلة الإصابات إلى 80894 حالة.

وبلغ عدد من تماثلوا للشفاء 69601 بارتفاع 922 حالة عن اليوم السابق.

فيروس كورونا حالات وفاة الصين هوبي

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