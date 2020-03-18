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حزب المحافظين الكندي يعلن استمرار برنامجه لانتخاب زعيم جديد رغم انتشار "كورونا"

02:22 ص الأربعاء 18 مارس 2020
حزب المحافظين الكندي يعلن استمرار برنامجه لانتخاب زعيم جديد رغم انتشار "كورونا"

حزب المحافظين الكندي

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلن حزب المحافظين الكندي عزمه مواصلة برنامجه لانتخاب زعيم جديد للحزب في 27 يونيو المقبل في تورونتو على الرغم من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وأعربت اللجنة المنظمة لانتخاب زعيم حزب المحافظين، في بيان، عن ثقتها بأنه يمكن احترام كافة القواعد والمواعيد والمراحل لمواصلة السباق الانتخابي.

وكان عدة مرشحين لزعامة الحزب، من بينهم عضوة مجلس العموم عن إحدى دوائر أونتاريو ماريلين جلادو، قد طالبوا مؤخرا بتعليق السباق الانتخابي بسبب انتشار فيروس "كوفيد 19" والإجراءات المتخذة من السلطات السياسية والصحية في البلاد للحد من انتشار الفيروس، إلا أن اللجنة المنظمة لانتخابات المحافظين رأت أن الحزب بحاجة لزعيم في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن زعيم حزب المحافظين الكندي، آندرو شير، أعلن استقالته من زعامة الحزب في 12 ديسمبر الماضي، بعد أقل من شهرين على خسارة الحزب الانتخابات الفدرالية العامة التي أبقت الحزب الليبرالي الكندي بقيادة جستن ترودو في السلطة للدورة الثانية على التوالي ولكن بحكومة أقلية هذه المرة.

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حزب المحافظين الكندي فيروس كورونا تورونتو انتخاب زعيم جديد

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