أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

أستراليا تعلن حالة طوارئ وتمنع السفر للخارج

01:27 ص الأربعاء 18 مارس 2020
أستراليا تعلن حالة طوارئ وتمنع السفر للخارج

سكوت موريسون

كانبرا - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، "حالة طوارئ تتعلق بالأمن البيولوجي البشري" لأول مرة على الإطلاق في البلاد، كما رفع مستوى إرشادات السفر للأستراليين إلى الرابع، وهو أعلى مستوى، وأبلغ المواطنين بعدم السفر إلى الخارج.

كما أعلن موريسون عن حظر التجمعات غير الضرورية التي تضم 100 شخص أو أكثر، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

وجاء الإعلان عن طوارئ الأمن البيولوجي لتمكين السلطات من التعامل مع الأزمة المتنامية التي طالت أكثر من 450 شخصا في أستراليا، وخلفت خمس حالات وفاة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال: "هذا الحدث من النوعية التي تحدث مرة كل 100 عام".

سكوت موريسون حالة طوارئ أستراليا فيروس كورونا

الخبر التالى:

بريطانيا تخصص 330 مليار استرليني لإنقاذ البلاد من فيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تونس تفرض حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا