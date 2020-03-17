البرازيل تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

أكدت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت ولاية ساو باولو جنوب شرقى البرازيل إن الضحية رجل (62 عاما) كان يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم وتضخم في البروستاتا.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البرازيل يبلغ 234 إصابة.