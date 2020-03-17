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البرازيل تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

10:39 م الثلاثاء 17 مارس 2020
البرازيل تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أشخاص يضعون كمامات خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

أكدت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت ولاية ساو باولو جنوب شرقى البرازيل إن الضحية رجل (62 عاما) كان يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم وتضخم في البروستاتا.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البرازيل يبلغ 234 إصابة.

فيروس كورونا البرازيل وزارة الصحة البرازيلية

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