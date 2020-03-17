الجزائر تعلن غلق حدودها البرية بسبب تفشي كورونا

الجزائر - (د ب أ)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء غلق جميع الحدود البرية لبلاده مع الدول المجاورة، تفاديا لتفشي وباء كورونا، مؤكدا ان الوضع تحت السيطرة.

وقال تبون في خطاب موجه للأمة إن الاجتماع الذي عقده مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في الدولة أفضى أيضا إلى التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية باستثناء طائرات شحن البضائع، وتعليق كلي للملاحة ماعدا بواخر نقل البضائع، اضافة إلى التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي ومحطات ركوب المسافرين، ومنع المسيرات والتجمعات تحت أي عنوان كان.

وأشار تبون إلى منع تصدير أي منتج استراتيجي سواء كان طبيا أو غذائيا حتى انفراج الأزمة، وتعليق صلاة الجمعة والجماعات وغلق المساجد مع الابقاء على رفع الاذان.

كما التزم تبون بمحاربة وفضح المضاربين الذي استغلوا الظروف التي تمر بها البلاد للزيادة في أسعار المواد الغذائية وتخزينها، وأمر بملاحقة ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة .

وأكد تبون أن الدولة الجزائرية قوية وأن الوضع تحت السيطرة داعيا الجزائريين إلى التحلي بالانضباط واليقظة.