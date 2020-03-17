ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في قطر إلى 442 شخصا

الدوحة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الثلاثاء إصابة 3 حالات اضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الصحة القطرية أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد-19 في البلاد إلى 442 شخصا.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من المرض في البلاد بلغ 4 أشخاص وتم فحص 8 آلاف و 547 شخصا.