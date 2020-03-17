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ترامب: العالم في حرب مع عدو خفي

10:17 م الثلاثاء 17 مارس 2020
ترامب: العالم في حرب مع عدو خفي

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن العالم حاليا في حرب مع "عدو خفي"، وذلك في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة الآلاف حول العالم.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "العالم حاليا في حرب مع عدو خفي. سنفوز".

وكان الرئيس الأمريكي عبّر عن تفاؤوله بقدرة الولايات المتحدة على التصدى للخطر الكبير الذي بات يشكله فيروس "كورونا" المستجد.

وقال ترامب في تصريحات أوردتها صحيفة (بريتبارت) الأمريكية اليوم الثلاثاء: "يومًا ما سنقف، ربما هنا، ونقول: حسنًا لقد فزنا"، مٌعربًا عن أمله في قدرة الولايات المتحدة على هزيمة "كورونا" في أسرع وقت ممكن.

ولفتت الصحيفة إلى تناول الرئيس الأمريكي في حديثه الإجراءات الاستثنائية التي يتم اتخاذها في سبيل احتواء الفيروس، والتقدم الذي تحرزه معامل الاختبار في الكشف عن لقاح، إلى جانب تجهيز المستشفيات بالأجهزة والسعة اللازمة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المصابين.

دونالد ترامب فيروس كورونا تويتر

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