"رغم عدم وجود أعراض".. متحدث الجيش الليبي في الحجر الصحي بسبب كورونا

وكالات:

قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إنه وبعد عودته من رحلة عمل خارجية سيظل هو وفريقه في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المسماري عبر حسابه بموقع فيسبوك "تنفيذا للقرارات الصادرة وإيمانا منا بالمسؤولية العامة وحفاظا على الصحة العامة وبعد العودة من رحلة عمل خارجية سأبقى أنا والفريق المصاحب لي في الحجر الصحي لمدة أسبوعين رغم عدم وجود اَي أعراض للإصابة."

وتابع اللواء أنه خلال الأسبوعين إن لزم الأمر الظهور في بيان مصور سيكون عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي .