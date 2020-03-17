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أمريكا: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 75 والإصابات تتجاوز 4 آلاف

10:10 م الثلاثاء 17 مارس 2020
أمريكا: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 75 والإصابات تتجاوز 4 آلاف

من داخل الحجر الصحي

وكالات:

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، 7 حالات وفاة جديدة و739 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 4275 بزيادة 739 حالة عن العدد المعلن سابقا، في حين أن عدد الوفيات زاد سبع حالات ليصبح 75.

وأضافت المراكز، بحسب وكالة رويترز، أن هذا العدد جرى حصره في 53 ولاية أمريكية بما في ذلك منطقة كولومبيا وبويرتوريكو وجوام والجزر العذراء الأمريكية.

ويتضمن العدد الجمالي 49 حالة لأشخاص جرى ترحيلهم من اليابان ووهان الصينية حيث بدأ تفشي كورونا.

أمريكا فيروس كورونا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية

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