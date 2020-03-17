بومبيو: الصين تمنع الصحافة الحرة بطردها الصحفيين الأمريكيين

واشنطن (د ب أ)

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين بحرمان العالم من الوصول إلى معلومات بشأن ما يحدث داخل البلاد بسبب طردها لصحفيين من ثلاث صحف أمريكية.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي "إنهم يحرمون العالم من القدرة على معرفة ما يحدث داخل بلادهم"، مضيفا أن عمليات الصحافة الحرة أمر جيد بالنسبة للشعب الصيني في ظل هذه التحديات.