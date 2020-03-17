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إصابة السفير الإسرائيلي في ألمانيا ودبلوماسي آخر بعدوى فيروس كورونا

09:05 م الثلاثاء 17 مارس 2020
إصابة السفير الإسرائيلي في ألمانيا ودبلوماسي آخر بعدوى فيروس كورونا

السفير الإسرائيلي في ألمانيا

برلين / تل أبيب (د ب أ)

أُصِيْبَ السفير الإسرائيلي في ألمانيا، جيرمي إيزاخاروف ودبلوماسي إسرائيلي آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن الفحوص أثبتت إصابة الدبلوماسيين بالعدوى وذلك بعد اجتماعهما مع نائب في البرلمان مصاب.

وأضافت الوزارة أنهما موجودان في المنزل وأن حالتهما جيدة، ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم غلق السفارة في برلين وسيعمل الموظفون وهم في العزل الذاتى من المنزل .

السفير الإسرائيلي في ألمانيا فيروس كورونا وزارة الخارجية الإسرائيلية تل أبيب

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