عُمان تغلق جميع المساجد وتمنع خروج مواطنيها من البلاد بسبب كورونا

وكالات:

قررت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع المساجد ودور العبادة بشكل كامل، بجانب قصر دخول البلاد من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على المواطنين فقط، ووقف خروجهم من البلاد، لمجابهة فيروس كورنا المستجد.

ونقل التلفزيون الرسمي للسلطنة أنه تم إغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمعات في الأماكن العامة بما فيها التجمعات على الشواطئ وأماكن التنزه مثل الأودية والجبال والرمال والشلالات والعيون المائية.

وقررت السلطات أيضًا إغلاق جميع المحلات في المجمعات التجارية، باستثناء المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات.

وتقرر أيضًا إغلاق الأسواق التقليدية كسوق مطرح وسوق نزوى وسوق الرستاق وسوق سناو، وكذلك وقف الأسواق الشعبية كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة.

ومنعت السلطات تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية، بجانب إغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.