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واشنطن تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري و5 إيرانيين بالبرنامج النووي

07:37 م الثلاثاء 17 مارس 2020
واشنطن تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري و5 إيرانيين بالبرنامج النووي

مايك بومبيو

وكالات

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 5 إيرانيين يعملون في البرنامج النووي الإيراني، وخليفة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده فرضت عقوبات على وزير الدفاع السوري، على خلفية أعمال عنف أرتكبت داخل سوريا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، إن الإدارة الأمريكية، تتوقع أن عشرات العسكريون الأتراك، قتلوا بأيدي روسيا ف سوريا، مضيفًا أنهم يبحثون تقديم المساعدات الإصافية إلى تركيا.

مايك بومبيو الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن وزير الدفاع السوري البرنامج النووي

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