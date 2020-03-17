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ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا تطورات فيروس كورونا

07:00 م الثلاثاء 17 مارس 2020
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا تطورات فيروس كورونا

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي

الرياض - (د ب أ)

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث فيروس كورونا.

‏وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاتصال مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء "كورونا" المستجد، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي.

كما أكد ولي العهد خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.

ولي العهد السعودي الرئيس الفرنسي فيروس كورونا محمد بن سلمان إيمانويل ماكرون

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