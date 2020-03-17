حكومة البحرين تتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين لمدة 3 أشهر

وكالات:

قررت الحكومة البحرينية التكلف بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة الأفراد بالمملكة لمدة 3 أشهر، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات للتسهيل على المواطنين والمقيمين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة المالية والاقتصاد البحرينية في بيان نشرته على حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تم التكفل بدفع تلك الفواتير لمدة 3 أشهر اعتبارا من شهر أبريل المقبل.

وتابع وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة في البيان "نؤكد على استمرارية مساعي الحكومة للحفاظ على النمو المستدام، وأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى والتي توجه لها كافة الجهود الحكومية".

ومن بين القرارات أيضًا "إحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة 87 من الدستور يهدف للتكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص"، بجانب "الإعفاء من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020".

كما قررت السلطات إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل المقبل.