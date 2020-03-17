وزير الخزانة الأمريكي: تأثير كورونا "أسوأ من هجمات 11 سبتمبر" على حركة الطيران

وكالات:

قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، اليوم الثلاثاء، إن وضع الطيران حاليًا أسوأ مما كان عليه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، والتي أودت بحياة الآلاف من الأمريكيين.

جاء حديث منوشين خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات أزمة فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد، بحضور كبار المسئولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب.

وقال وزير الخزانة في المؤتمر إن تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد وحركة الطيران سواء الدولية والمحلية "أسوأ من 11 سبتمبر".

يذكر أنه حينما وقع الحادث الإرهابي في مدينة نيويورك عام 2001، أغلقت الولايات المتحدة وكندا الأجواء أمام حركة الطيران باستثناء الرحلات العسكرية والشرطية والطبية، واستمر لأيام قليلة فقط، قبل عودته للعمل في 13 سبتمبر من ذلك العام.

لكن في الوفت الحالي علقت دول كثيرة حول العالم رحلات الطيران لأسابيع عديدة.