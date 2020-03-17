اجتماع بين قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا لمناقشة الأزمة السورية

وكالات:

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن قادة دول تركيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ناقشوا عبر الفيديو تطورات الأوضاع في سوريا، بجانب أزمة اللاجئين الذين فتحت أنقرة حدودها أمامهم نحو أوروبا في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الاجتماع عبر الإنترنت شهد مناقشة التدابير المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي قتل الآلاف من الأشخاص حول العالم، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن قارة أوروبا باتت بؤرة لانتشار الفيروس في الوقت الحالي.

كما أضافت الرئاسة في بيان نقلته وكالة رويترز، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثوا أيضا وسائل المساعدات الإنسانية لمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وكان قد تقرر عقد المؤتمر بعد أن فتحت أنقرة حدودها أمام المهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي.