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إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

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