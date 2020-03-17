روسيا تعلق إصدار التأشيرات للأجانب بسبب كورونا
موسكو - (أ ش أ)
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليق البعثات الدبلوماسية الروسية إصدار التأشيرات للأجانب.
وقالت زاخاروفا - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء - إن التعليق المؤقت لإصدار تأشيرات الدخول لروسيا للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ابتداء من غد / الأربعاء/ وحتى الأول من شهر مايو المقبل بما في ذلك للقادمين من بيلاروسيا ومواطنيها، كإجراء احترازي من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية :"في هذا الصدد، تعلق البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الروسية مؤقتا قبول وثائق تسجيل وإصدار جميع أنواع التأشيرات، باستثناء الأشخاص المذكورين أعلاه، بالإضافة إلى تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية".
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