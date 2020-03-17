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دبلوماسية زمن كورونا.. شكري ووزير خارجية بوروندي بالكمامة (صور)

05:18 م الثلاثاء 17 مارس 2020
دبلوماسية زمن كورونا.. شكري ووزير خارجية بوروندي بالكمامة (صور)

حانب من اللقاء

كتبت- رنا أسامة:

حرص سامح شكري وزير الخارجية، على ارتداء الكِمامة في لقائه مع نظيره البوروندي إزيكيال نيبيجيرا في العاصمة البوروندية بوجمبورا، في مستهل جولته الأفريقية، الثلاثاء.

وظهر شكري مُرتديًا كِمامة وإلى جانبه نظيره البوروندي مُرتديًا كِمامة وقفازات، في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها العالم مع تفشي وباء كورونا الفيروس المُستجد "كوفيد 19"، حسبما أظهرت صور نشرتها وزارة الخارجية على حسابها الرسمي عبر تويتر.

كان شكري وصل، الثلاثاء، إلى العاصمة البوروندية في مستهل جولة أفريقية تشمل 7 دول (جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر)، حاملًا رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسجّلت دول رواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا إصابات بكورونا الذي حصد أرواح أكثر من 7 آلاف حول العالم- الغالبية العُظمي في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وفرنسا- من إجمالي أكثر من 182 ألف إصابة في غضون 3 أشهر.

سامح شكري الكمامة وزير الخارجية البوروندي إزيكيال نيبيجيرا

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