برلسكوني يتبرع بـ 10مليون يورو من أجل مكافحة كورونا في إيطاليا

روما (د ب ا)

أعلن رئيس وزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني اليوم الثلاثاء عن تبرعه بمبلغ 10 مليون يورو ( 11 مليون دولار) من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وسوف يتم توجيه التبرع لمنطقة لومبارديا، الواقعة بشمال إيطاليا، مسقط رأس برلسكوني، والأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا.

وكتب برلسكوني على صفحته بتطبيق انستجرام لمشاركة الصور أن هذه الأموال من شأنها دعم الخطط الحالية لتجهيز 400 أسرة عناية مركزة في مركز ميلانو السابق للعروض.

ويشار إلى أن إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا خارج الصين، بؤرة تفشي الفيروس، سجلت 27980 حالة إصابة بالفيروس و2158 حالة وفاة أمس الاثنين.